Annelerinden uzak olan öğrenciler şehit annelerini unutmadı

Elazığ’da ailelerinden uzakta üniversite eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Anneler Günü’nde şehit anneleri ve ailelerini ziyaret etti.

Fırat Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneğinin koordinesinde Anneler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ailelerinden uzakta eğitimlerini sürdüren 50’ye yakın öğrenci, şehit annelerini ve eşlerini ziyaret ederek çiçek verdi. Gençleri görünce çok mutlu olduğunu dile getiren şehit eşi Leyla Karabulut, “Eşim 1998 yılında Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde şehit oldu. Pırıl pırıl gençleri görüyorum. Çok memnun oldum. Gurur duydum. Şehidine, milletine, devletine sahip olan gençleri yetiştiriyorlar. Bu şekilde bizim de gözümüz arkada kalmıyor. Ben görünce çok mutlu oluyorum. Kendimi güvende hissediyorum, huzurlu oluyorum. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Bu anlamlı günde şehit annelerini ziyaret etmek istediklerini ifade eden Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit, “Bu Anneler Günü’nü 82 milyonun annelerinin ellerini öperek, dualarını alarak geçirmek istedik. Bu vesile ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere anneleri ebediyete ulaşmış tüm herkesin ve bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Yaklaşık 50 öğrenci arkadaşımız bu etkinliğe çok özel bir şekilde hazırlandılar. Anneleri il dışında veya uzakta olan arkadaşlarımız koşarak geldiler” şeklinde konuştu.

Anneler Günü münasebetiyle bir araya geldiklerini belirten öğrencilerden Fadile İşkol da, “Biz de şehit annelerimizi ziyaret etmeye geldik. Ailelerimizden uzak olmamız nedeniyle de yoğun bir duygu yaşadık. Bu şekilde çok mutlu olduk. Onların duygularına ortak olmak çok güzel bir şeydi. Acı bir şey ama vatan için her şey değer. Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Taşel ise, “Üniversitedeki arkadaşlarımızla Anneler Günü’nden dolayı bir araya geldik. Başta şehit anneleri olmak üzere annelerimizi ziyaret ettik. Bu vesile ile bir araya geldik. Gayet anlamlı bir gün oldu. Buna katkı sağlayan başta Erhan Eğit olmak üzere diğer başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her anne ve her çocuk özeldir” ifadelerini kullandı.