Annelerine hediyeleri karaciğer dokuları oldu

Kızından aldığı dokuyla hayata tutunan bir diğer anne de 3 çocuk 4 torun sahibi 64 yaşındaki Gülşen Erikli oldu.

Şikayetlerinin tekrar nüksetmesi üzerine doktorlar bu sefer Topaloğlu için karaciğer nakli kararı verdi. Yapılan tetkiklerde 36 yaşındaki kızı Feyza Topaloğlu'nun kendisine karaciğer dokusunu verebileceği belirlenen anne ocak ayında yapılan nakil ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Aydın’da yaşayan iki çocuk annesi Beyzide Topaloğlu’na başvurduğu hastanede kronik bir karaciğer hastalığı olan "Primer sklerozan kolanjit" tanısı konuldu. Hastalığı bir süre ilaç tedavisiyle kontrol altına alınan Topaloğlu, safra kanallarının tıkanması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu.

Anneler ve kızları, Anneler Günü öncesi kontrol muayeneleri için hastanede bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada gazetecilere açıklama yapan Beyzide Topaloğlu, yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah kimseye nasip etmesin ama bir evladın bu kadar gözü kapalı anne için canını feda etmesi çok güzel bir şey, ona çok teşekkür ederim. Ben ona can verdim ama o bana ikinci hayat verdi. Benim üzerimde çok hakkı var." dedi.

- "Bir dakika bile düşünmedim"

Feyza Topaloğlu da annesiyle ilk defa bu kadar duygusal bir Anneler Günü yaşadıklarını söyledi.

Yıllarca annesini her an kaybetme korkusu yaşadığını anlatan Topaloğlu, "Annem nakilden önce adeta ölüm döşeğindeydi. Anneme donör olmak konusunda bir dakika bile düşünmedim. Annem tekrar hayata döndü. Bu benim için çok önemli. Çok mutluyum." diye konuştu.

- "Annemi kaybetmeye hazır değildim"

Kızından nakledilen karaciğer dokusuyla hayata dönen diğer anne Gülşen Erikli ise önceleri kızından böyle bir fedakarlığı kabul etmek istemediği ama sağlık sorunları artınca başka çaresinin kalmadığını belirtti.