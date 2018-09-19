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Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Bir kadınla ilişki yaşamakta olan babalarına muska yaptırmak amacıyla gelen 2 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 71 yaşındaki Ziyettin Ç.'nin '5 yıldır erkekliğim yok' yalanını Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıkardı. Raporda Ziyettin Ç.'nin cinsel ilişkiye girmesi konusunda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada ileri sürülen iddialara göre olay şöyle yaşandı. Babalarının başka bir kadınla yaşadığı ilişkisini bitirmek isteyen kız kardeşler Ş.S.(25) ve H.S.(23) geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 'üfürükçü' diye tabir edilen Ziyettin Ç.'nin evine gitti. Beraberlerinde anneleri de olan kardeşler, Ziyettin Ç.'den babalarına muska yapmasını istedi. Ziyettin Ç. ise anne ve kızlarına "Üzerinizde büyü var, babanızın dostu size büyü yapmış. 5 bin TL ile safran ve tavuk tüyü getirin, büyüyü bozabilirim" dedi. Kız kardeşler de 2 gün sonra 5 bin TL ile sahte hocanın kapısını çaldı. Hazırladığı muskaları ne yapmaları gerektiğini anlatarak kardeşlere verdi. Babalarının hayatında bir değişiklik olmayan kızlar bir hafta sonra geri geldi. Ziyettin Ç. büyünün tutmadığını, tekrardan muska yapması gerektiğini söyledi.

BEKAR DAYI VE SEVGİLİ İÇİN 20 BİN TL İSTEDİ

Bekar olan dayılarının evlenmesi için 10 bin TL karşılığında muska yapabileceğini belirten Ziyettin Ç., küçük kız kardeşe de erkek arkadaşına büyü yapıldığını, bu büyüyü bozmak için 10 bin TL getirmesi gerektiğini söyledi. Bununla da yetinmedi ve genç kıza, kendisinin belirleyeceği bir erkeğin vücuduna dokunarak büyüyü bozabileceğini anlattı. Parası olmadığını söyleyen H.S.'ye "Ben sana el verirsem de büyü bozulur ama benim sana dokunmamı istemiyorsun, çekinirsin o yüzden başkası dokunsun" teklifinde bulundu.

BÜYÜNÜN BOZULMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİ

Genç kızın kabul etmesi üzerine ise çay ikram ettiği H.S.'ye cinsel istismarda bulundu. H.S.'ye büyünün bozulması için birkaç defa daha aynı şekilde buluşmaları gerektiğini belirtip, Sana cinsel yönden sahip olduğum için ekstra 10 bin TL vermene gerek yok" dedi. Eve döndükten sonra bilincinin yerine geldiğini öne süren H.S.,ablası Ş.S.ile birlikte karakola gitti. Polis, Ziyettin Ç.'nin evine baskın yaptı. Evde üzerlerinde 'kuyu' yazılı 12 adet muska, farklı şekiller çizilen 6 adet kağıt, Arapça yazılar, çok sayıda cinsel amaçlı hap bulundu.

"5 YILDIR ERKEKLİĞİM YOK"

Ziyettin Ç. hakkında geçtiğimiz Ağustos ayında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık, nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ziyettin Ç., mesleğinin inşaat işçiliği olduğunu söyledi. Evli ve 4 çocuk babası olan Ziyettin Ç., kendisini 5 yıldır, erkekliğim yok, cinsel saldırıda bulunmam mümkün değil" diye savundu.

ADLİ TIP KURUMU: "CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLİR"

Şikayetçi H.S. ise cinsel saldırı sonrası kendisine hastalık bulaştığını gösteren raporu mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme de Ziyettin Ç.yi Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu, mahkemeye gönderdiği raporda 'sanığın cinsel ilişkiye girme konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığını, şikayetçide bulunan hastalığın sanıkta da bulunduğunu' bildirdi.

"SANIK TUTUKLANSIN"

Önceki gün görülen duruşmada kardeşlerin avukatı, "Sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi mevcuttur. Bu dosyadan tutuklanmaması üzerine benzeri suçu İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mağdur olan kişiye karşı da işlemiştir. O davada tutukludur. Serbest kalması halinde bu suçu başkalarına karşı işleyebileceği ortadadır. Sanığın tutuklanmasını istiyoruz" dedi. Ziyettin Ç.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde devam edilecek.

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN GİDEN KADINA DA SALDIRDI

İstanbul'da hasta oğlunun tedavisini üfürükçü hocada arayan 32 yaşındaki kadın, 71 yaşındaki Ziyettin Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığın ileri sürmüştü. Ç.'ye 25 bin TL de veren kadının şikayeti üzerine 71 yaşındaki Ziyettin Ç. tutuklanmıştı. Cinsel saldırı" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. (DHA)

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Muska cinsel istismar cinsel taciz

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bu zamanda halen üfürükçülere,muskacılara inanıp,Bir de gönüllü veriyorsan kusura bakma da haketmişsin.
haa unutmadan yıl 2018 .. ( hatırlatayım dedim )
üfürükçü hoca iyi iş çıkarmış.
Şu yıl olmuş hâlâ böyle şarlatanlardan medet umuyorlar.Sonra da rezil oluyorlar.
Ne salaklar varmis
Şarlatana verilen paralaramı yanasın, üstüne tecavüz ediyor onamı yanarsın, bu cehalet bitmedi hangisine yanarsın
ortada zorlama yok ileri derece de beyinsizlik var
yemin ederim sizi birbirinize bağlayıp denize atsam deniz kirlenir Allah akıl fikir versin ne diyeyim..
Nerelerdeyiz biz gözümüzde perde mi var bu insanlarla aynı zaman diliminde yaşamı yomuyuz yoksa cahillik bu kadar cahiikllik başka boyutttamı bu insanlar anlamazlar düşünmezlermi ....nelerin peşinden koşuyolar nereye gidiyolar...
Vallaha billaha küfür etmeyeceğim bu sefer.
adam her türlü çalışma yapmış. hem parasını hem kendilerini yemiş.
cinsel içerikli haberleri dikkat çeksin daha çok tiklansin diye günde 10 tane haber var mynette bıktık
bu devirde hala bunlara inanan varmı yaw
Hala bu sapık ve sapkınlara kanan akıl fukaraları varya işte ona yanarım.
Bu hadise ülkemizde başka bir ilde olsaydı hemen sivri zekalıalr o ile çamur atmaya başlardı. Yok şu il böyle yok orası zaten şöyle.
idam gelecekti hani. önce referandum falan geçsin diyordu Reis. hadi referanduma gidelim idam için. yoksa bu ibneler tükenmez. hem bakın hapishaneler doluymuş bunda çözüm olur.
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