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Annelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istediler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bicil'in (66) çocukları, davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etmedi.

Annelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istediler

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bicil'in (66) çocukları, davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etmedi.
Olay, geçen yıl Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Ali-Hanife Bicil çifti evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü sırada Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Daha sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Tutuklanan koca hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanığın avukatı ile 4 çocuğu katıldı. Bicil, “Bin pişmanım keşke böyle olmasaydı” dedi.
YAYIN YASAĞI İSTELER
Daha önceki duruşmada, babalarının cinnet getirerek, annelerini öldürdüğünü savunan 4 kardeş, verilecek kararla babalarının topluma yeniden kazandırılmasını istedi. Ayrıca ölen annelerini ve tutuklu yargılanan babalarını çok sevdiklerini, davanın kamuoyuna yansıması nedeniyle ailelerinde olumsuzluklar yaşandığını ifade ederek, dosyaya yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddetti.
Mahkeme, tutuklu sanık Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Annelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istedilerAnnelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istedilerAnnelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istediler

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