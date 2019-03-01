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Annelerini kaybeden 28 Şubat mağduru 4 genç babalarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da 2000 yılında gözaltına alınıp, komplo üretilerek cezaevine konulduğu ve FETÖ’cü hakimlerin yargılayıp müebbet hapse mahkum ettiği ileri sürülen Hasan Tilki’nin yalnız kalan 4 oğlu, babalarının cezaevinden çıkmasını bekliyor.28 Şubatçıların mağdur ettiği Tilki ailesi, hukuki olmayan gerekçelerle mahkum edildiğini ileri sürdükleri babaları için yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyor.

Adana’da 2000 yılında gözaltına alınıp, komplo üretilerek cezaevine konulduğu ve FETÖ’cü hakimlerin yargılayıp müebbet hapse mahkum ettiği ileri sürülen Hasan Tilki’nin yalnız kalan 4 oğlu, babalarının cezaevinden çıkmasını bekliyor.
28 Şubatçıların mağdur ettiği Tilki ailesi, hukuki olmayan gerekçelerle mahkum edildiğini ileri sürdükleri babaları için yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyor. FETÖ’cü hakim, savcı ve polislerin kumpaslarıyla cezaevine girdiği ileri sürülen Hasan Tilki, 19 yıldır cezaevinde yatıyor.
2000 yılında gözaltına alınan Hasan Tilki, cezaevine girdiğinde en büyük oğlu 7,5 yaşında ve eşi hamileydi. Tilki’nin cezaevine girmesiyle eşi Gülseren Tilki, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. 4 erkek çocuğuyla çok zor günler geçiren Gülseren Tilki, bu süreçte de çeşitli hastalıklara yakalanarak 2014 yılında vefat etti. Anneleri vefat ettikten sonra 2’si hasta 4 erkek kardeş hem annesiz hem de babasız olarak hayata tutunmaya çalışıyor.

“Polisler, ‘Hasan Tilki çocuklarına iyi bak bu son bakışın’ dedi, bu sözü unutamadım”
Kardeşlerden en büyüğü olan Muhammed Tilki (26), babası cezaevine girdiğinde 7,5 yaşında olduğunu ve o günü hiç unutmadığını belirterek, “Biz 28 Şubat mağduruyuz. Babam hiçbir suçlamayı kabul etmediği halde ağırlaştırılmış müebbet verildi ve cezaevinde. Babam ilk gözaltına alındığında FETÖ’cü polisler babamı götürdüklerinde şöyle bir cümle kullandı ve dedi ki; ‘Hasan Tilki çocuklarına iyi bak bu son bakışın.’ Ve kaç yıl geçti bu söz hâlâ benim aklımda. 7,5 yaşındaydım bu sözü unutamadım ben. Babama 3 kez ağırlaştırılmış müebbet verdiler. 3 kez biz Yargıtay’a gönderdik Yargıtay cezayı bozdu. 3’ünde de hakim ağırlaştırılmış müebbeti tekrar verdi. Biz mağduruz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığı’na sesleniyoruz. Biz babamızı istiyoruz” diye konuştu.

“Kendi başımıza kendimizi çevirmeye çalışıyoruz”
Muhammed Tilki, annelerinin 5 yıl önce hastalanmasının ardından öldüğünü ifade ederek, “Baba da yok başımızda. 4 erkek kardeşiz 2 kardeşim de özürlü. Biz kendi başımıza kendimizi çevirmeye çalışıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir sıkıntı vermesin. Akrabalarımız da sahip çıkmıyor gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.
Engelli kardeşleri için de maaş alamadığını belirten Muhammed Tilki, "Kardeşlerim için engelli maaşı alamıyorum. Yüzde 25 engelliler devlet de sanırım yüzde 40 olunca veriyor. O yüzden alamıyoruz" dedi.

“Yeniden yargılanırsa babamın suçsuz olduğu görülecektir”
Yardım beklediklerini söyleyen Tilki şunları söyledi:
“Annem FETÖ’cü hakimlerin, savcıların yüzünden öldü. Hayatlarımız hiçe sayıldı. Annem yatar, kalkar onlara beddua ederdi. Allah bize yapılanları onların yanına bırakmasın inşallah. Biz adalet istiyoruz, babamızı bu zor durumda yanımızda istiyoruz. Babam yeniden yargılansın eğer yeniden yargılanırsa babamın suçsuz olduğu görülecektir. Babam yakalandıktan sonra 16 gün işkencede kaldı. Filistin askısıdır, elektriktir birçok şeye maruz kaldı. Mağduruz devletimizden yardım istiyoruz.”
Babası cezaevine girdiğinde daha annesinin karnında olan 18 yaşındaki Ali Can Tilki de, "Ben babamı göremiyorum, babamın cezaevinden çıkmasını istiyorum, adalet istiyorum" dedi.

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