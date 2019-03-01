Annelerini kaybeden 28 Şubat mağduru 4 genç babalarını bekliyor

Adana’da 2000 yılında gözaltına alınıp, komplo üretilerek cezaevine konulduğu ve FETÖ’cü hakimlerin yargılayıp müebbet hapse mahkum ettiği ileri sürülen Hasan Tilki’nin yalnız kalan 4 oğlu, babalarının cezaevinden çıkmasını bekliyor.

28 Şubatçıların mağdur ettiği Tilki ailesi, hukuki olmayan gerekçelerle mahkum edildiğini ileri sürdükleri babaları için yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyor. FETÖ’cü hakim, savcı ve polislerin kumpaslarıyla cezaevine girdiği ileri sürülen Hasan Tilki, 19 yıldır cezaevinde yatıyor.

2000 yılında gözaltına alınan Hasan Tilki, cezaevine girdiğinde en büyük oğlu 7,5 yaşında ve eşi hamileydi. Tilki’nin cezaevine girmesiyle eşi Gülseren Tilki, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. 4 erkek çocuğuyla çok zor günler geçiren Gülseren Tilki, bu süreçte de çeşitli hastalıklara yakalanarak 2014 yılında vefat etti. Anneleri vefat ettikten sonra 2’si hasta 4 erkek kardeş hem annesiz hem de babasız olarak hayata tutunmaya çalışıyor.

“Polisler, ‘Hasan Tilki çocuklarına iyi bak bu son bakışın’ dedi, bu sözü unutamadım”

Kardeşlerden en büyüğü olan Muhammed Tilki (26), babası cezaevine girdiğinde 7,5 yaşında olduğunu ve o günü hiç unutmadığını belirterek, “Biz 28 Şubat mağduruyuz. Babam hiçbir suçlamayı kabul etmediği halde ağırlaştırılmış müebbet verildi ve cezaevinde. Babam ilk gözaltına alındığında FETÖ’cü polisler babamı götürdüklerinde şöyle bir cümle kullandı ve dedi ki; ‘Hasan Tilki çocuklarına iyi bak bu son bakışın.’ Ve kaç yıl geçti bu söz hâlâ benim aklımda. 7,5 yaşındaydım bu sözü unutamadım ben. Babama 3 kez ağırlaştırılmış müebbet verdiler. 3 kez biz Yargıtay’a gönderdik Yargıtay cezayı bozdu. 3’ünde de hakim ağırlaştırılmış müebbeti tekrar verdi. Biz mağduruz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığı’na sesleniyoruz. Biz babamızı istiyoruz” diye konuştu.