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Annelerini kedi öldürmüştü! İlçenin maskotu oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde anneleri kedi tarafından öldürülen sincaplar, ilçede maskot haline geldi. Minik sincapları büyüyene kadar sahiplenen bölge sakinleri, sincapları büyüyünce doğal ortamına bırakmayı amaçlıyor.

Annelerini kedi öldürmüştü! İlçenin maskotu oldular

Erzincan’a 153 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde yaşayan Şevki Bozkurt, evinin bahçesindeki ağaçta yeni doğmuş iki yavru sincap gördü. Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları sahiplenen Bozkurt, zarar görmemeleri için onları evine götürdü. Çok küçük ve güçsüz olan yavruları elleriyle besleyen Bozkurt, şırıngaya doldurduğu sütleri sincaplara içirdi. Sincaplara gözü gibi bakan Bozkurt, yavrular büyüyünce doğal ortamlarına bırakacağını söyledi.

Öte yandan ilçe merkezinde tur rehberliği yapan Şevket Gültekin’de minik sincapları her gün ziyaret ederek onlarla yakından ilgileniyor. Gültekin, bulunan minik sincapların gelen misafirlerin ilgi odağı olduğunu ifade etti.

(İHA)

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