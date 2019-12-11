Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

Yeniden

------------

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 Ekim 2018'de eşi İkram Doğan’ı (57) keserle öldüren ve öldürdükten sonra da eşinin burnunu, kulaklarını ve dudağını kesen Adil Doğan’ın (67) yargılandığı davada çocukları Sedat Doğan ve Netice Ceylan babalarından şikayetçi olmadı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Adil Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

SANIK BABAM, ÖLEN ANNEM OLUR

Duruşmada tanık olarak dinlenen Doğan çiftinin çocuklarından Netice Ceylan, halasının kendisine annesinin bir kişiyle aralarında bir şey olduğunu söylediğini, annesinin de önce inkar sonra da kabul ettiğini belirterek, " Ben sanıktan şikayetçi değilim” dedi. Oğlu Sedat Doğan da “Ben şikayetçi değilim. Sanık babam, ölen annem olur. Olay tarihinde iş yerindeydim. Olayın nasıl olduğunu görmedim” diyerek şikayetinden vazgeçti.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Adil Doğan ise, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişi için, “O kendi karısını öldüren birisidir. Kötü bir ailedir. Tahliyemi isterim.” dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.