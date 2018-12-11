Annelerini öldüren torunlarının tahliyesine tepki gösterdiler

'BEN BÖYLE KANUN İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM'

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan dede Kasım Süngü, kızının mezarı başında dua ederek, "Sabah doktora kontrol için gideceklermiş o gece iki kız kardeş birlik olup annelerini öldürmüş. Elektroşok ile bayıltıp sonra bıçaklayarak öldürmüşler. 5 yıl yatıp serbest kaldılar. Bende bundan sonra torun diye bir şey yok. Annelerinin gerçekten bir şeyini yakalamış olsalardı. Ben onların her zaman yanlarında olurdum. Şu an bende öyle torun yok" derken, anne Cevriye Süngü ise gözyaşları içinde, "Biz bunların cezasını çekmesini ve ölesiye kadar yatmalarını istiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum. Bunlar annelerini öldürdü, kuş yavrusu öldürdüm sandılar. Böyle bir kanun olmaz ben böyle kanun istemiyorum. Adalet istiyorum. Anneleri öleli 5 yıl oldu kanun onlara serbestlik verdi" diye konuştu.

