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Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Denizli’de anneleri tarafından terk edildiği tahmin edilen 3 yavru tilki koruma altına alındı.

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Denizli’de anneleri tarafından terk edildiği tahmin edilen 3 yavru tilki koruma altına alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin rehabilitasyon merkezine getirilen tilkiler, bir süre sonra doğal ortamlarına bırakılacaklar.
Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, doğadaki hayvanlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Denizli’de önceki gün vatandaşlar tarafından Çamlık Mahallesi’nde ormanlık alanın yakınlarındaki kullanılmayan bir evde 3 yavru tilki bulundu. Aç ve bitkin haldeki tilkiler Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yavru tilkilerin veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerinde herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı tespit edildi. Yavru tilkiler burada bakım altına alındı. Bir süre bakım altında tutulacak yavru tilkiler, daha sonra doğal yaşam alanına yeniden bırakılacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, yavru tilkilerin anneleri tarafından terk edildiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Biz burada veteriner arkadaşlarımızla beraber yavru tilkilerin muayenelerini yaptığımızda gayet sağlıklı olduklarını gördük. Dişleri çıkmış, yaş mama yiyebiliyorlar. Şu an bizlere emanet. Belli bir süre burada büyüdükten sonra evcilleşmemeleri için tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

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