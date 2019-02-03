'Anneliğin doğal saati var'

Geçen sene Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, “Ne zaman anne olacaksınız” sorusunu “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Evlilik de öyleydi benim için. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi” diye yanıtladı.

Karayel, “Can Bonomo ile aynı kafa mısınız” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki her gün şaşırdığım, öğrendiğim, merak ettiğim ve bu yüzden de hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi.” (ayaklıgazete.com)

