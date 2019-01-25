Annelik ameliyatı nedir? Hamilelik sonrası vücut deformasyonu nasıl düzelir?

Hamilelik sonrası vücutta oluşan istenmeyen değişiklik, annelere özel “annelik ameliyatı; mommy makeover” ile gideriliyor, vücut şekillendirmede, ‘Altın Oranı’ yakalamak hedefleniyor.

Anne olmanın ve hamileliğin büyülü anları, unutulmaz zamanları olmasına rağmen, büyümekte olan bebeği taşıyan anne bedeni, hem hamilelik sürecinde hem de emzirme sürecinde değişiklikler yaşamaya başlıyor. Göğüslerin boyutları, hacmi ve ağırlıkları artıyor, karın bölgesinde cilt esniyor ve genişliyor, cilt altı yağlı doku kalınlaşıyor ve karın kaslarında gevşeklik oluşuyor. Karın bölgesi ile beraber bel bölgesinde kalınlaşma ve kalça bölgesinde genişleme oluyor. Ciltte leke oluşumu artıyor. Bu değişikliklerin çoğu gebelik süreci sonrasında geçiyor,ancak vücut üzerinde bir takım kalıcı deformasyonlar da oluşabiliyor.

Çevre Hastanesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. Derya Bingöl, hamilelik sonrası vücutları değişen annelere uygulanan, ‘annelik ameliyatı (mommy makeover)’ hakkında bilgi verdi.Dr. Bingöl; “Birçok yeni anne hamilelik sonrası istenmeyen değişiklikler yaşayabiliyor. Bu değişikliklerin çoğu geçici olsa da, hamilelik ve emzirme süreci sonrasında annenin vücudunda kalıcı deformasyonlar gelişebiliyor. Sıklıkla memelerde olan sarkma, hacim kaybı, bel bölgesinde kalınlaşma, yanlarda yağlanma, karın bölgesi derisinde sarkma, karında genişleme, gevşeklik ve deride çatlaklar en sık başvuru şikâyetleri arasında yer alıyor. “Annelik Ameliyatı”, hamilelik ve doğumdan sonra annelerin vücudundaki kalıcı deformasyonlar ile ilgili endişelerini gidermek için, başvuran anneye özel olarak tasarlanan, annenin deformasyonlarını çözmeye yönelik kombine bir operasyondur. Bu ameliyatın amacı, çocuk doğurduktan sonra bir kadının vücudunun şeklini ve görünüşünü restore etmektir. Sıklıkla meme ve karın bölgesi estetik operasyonları temel olarak kombine edilmekle birlikte;bel bölgesi, genital bölge estetiği ve kalça bölgesi gibi deforme olan tüm bölgeler operasyona eklenebilmektedir. Annelik ameliyatı tipik olarak tek seansta kombine olarak yapılmakla birlikte, ihtiyaç halinde, annenin sağlık durumu gözetilerek seanslara da bölünebilir” dedi.