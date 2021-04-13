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Annelik estetiği kabusu oldu! Hem göğsünü kaybetti hem de 10 bin sterlin harcadı

13.04.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annelik estetiği adı verilen Mummy Makeover ameliyatı yaptıran kadın, tanınmaz hale geldi ve enfeksiyon nedeniyle bir göğsünü kaybetti. Samantha adındaki kadın, yaşadığı durumu ''savaştan çıkmış gibiyim'' şeklinde tanımladı.

Annelik estetiği kabusu oldu! Hem göğsünü kaybetti hem de 10 bin sterlin harcadı

Birleşik Krallık Birmingham'da yaşayan Samantha adındaki kadın, iki çocuğunun doğumundan sonra sarkan göğüs, karın, bacak ve vücudundaki çatlaklar için Mummy Makeover (Annelik estetiği) yaptırdı.

Ancak 28 yaşındaki yaşının bu estetik hayali ne yazık ki kabusu oldu. Meksika'da yaptırdığı operasyon sonrası göğüs implantı dışarı çıkan ve göğüs dokusu sarkan kadın enfeksiyon sonucu göğsünü kaybetti.

GÖĞSÜNÜ KAYBETTİ

Nekroz (Canlı dokunun ya da dokudaki hücrelerin ölmesi) oluşan kadın ağır enfeksiyona maruz kaldığını, hem isteği estetiklerin istediği gibi olmadığını, hem bir göğsünü kaybettiğini hem de bu operasyonlara 10 bin sterlin harcadığını söylüyor.

'Savaştan çıkmış gibiyim' diyen genç kadın, yaşadığı deformeler sonrası şimdi İngiltere'de ameliyat olacak.

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