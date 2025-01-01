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Annem Ankara'da beklenmedik ayrılık! Veda mesajı bile attı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 08:55
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Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Annem Ankara dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Hikayesi ve güçlü kadrosu ile beğeni toplayan dizide beklenmedik bir değişiklik yaşandı ve usta yönetmen Can Ulkay projeden ayrıldı.

Annem Ankara'da beklenmedik ayrılık! Veda mesajı bile attı

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan ‘Annem Ankara’ dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber ekibe geri döndü. Teber 3. bölümden itibaren görevini usta yönetmen Can Ulkay’a devretmişti.

Ulkay 7. bölümden itibaren kendi isteğiyle ekibe veda etti ve çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” mesajını gönderdi.

DİZİ 1

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

DİZİ 3

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

dizi 4

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Mehmet Günsür Annem Ankara
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