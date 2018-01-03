'Annem Annem'

Son Güncelleme 43 dakika önce MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 16:28 |43 dakika önce

Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor.

İşte ünlüler ve anneleri...

Ünlülerin anneleri

İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri...

1 / 40 Kilo kaybına bağlı bağışıklı çökmesi yaşayan ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan İrem Derici, annesi ve kardeşiyle çekilen karesini, "Benim AİLEM! Anam ve kardeşim!" notuyla Instagram'dan yayınladı.

2 / 40 Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı. Şeyma Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı.

3 / 40 Oyuncu Hande Erçel'in annesi o kadar genç ki, annesi olduğuna inanmak çok zor.

4 / 40 Hande Erçel'in annesi daha çok ablası gibi görünüyor.

5 / 40 2002 Dünya Güzeli Azra akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafın altına 'Nihayet annemle... Her şeyim, canım annem...' notunu düştü.

6 / 40 Azra Akın'ın takipçileri fotoğrafın altına 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı.

7 / 40 Annesinin fotoğrafını Instagram'da paylaşan oyuncu Özge Özpirinçci herkesi çok şaşırttı. Annesinin fotoğrafını gören 'Bir insan bu kadar mı benzer' diyor.

8 / 40 İşte Özge Özpirinçci'nin annesi 'DİYARBAKIR 1971' Özge Özpirinçci bu fotoğrafın altına 'Bu muhteşem fotoğrafı paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sınıfta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numaralı formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971 #giderekannemebenzemeninverdiğiyoğunşaşkınlık#annenegüzelbirkadınsın'' notunu düştü.

9 / 40 Tiyatrocu Süheyl Uygur, ‘Marko Paşa’ oyununu sergilemek için gittiği Avustralya’dan döner dönmez annesi Necla Uygur ile buluştu. Birlikte Nişantaşı City’s’de alışveriş yaptılar.

10 / 40 Eski manken Seçkin Piriler de annesi Nilgün Piriler önceki gün Etiler Akmerkez’de mağazaları dolaştı.

11 / 40 Dilan Çıtak, 28’inci yaşını geçenlerde Levent’teki L’assiette İstanbul’da kutladı.

12 / 40 Şarkıcıyı annesi Işıl Çıtak, kardeşi Berkay ve dayısı İsmail Çıtak da yalnız bırakmadı. Nişanlısı Levent Dörter ise Ankara’daki konseri nedeniyle geceye katılamadı.

13 / 40 Öte yandan Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses'le barışmıştı ama doğum gününde İdo da yoktu.

14 / 40 Dilan Çıtak ve annesi...

15 / 40 Dilan Çıtak ve annesi...

16 / 40 Dilan Çıtak ve annesi...

17 / 40 Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, annesi İnci Aksoy ile İstanbul Fatih'te bulunan Kitelimmi'ye gelerek Siirt'in yöresel yemeklerinden tattı.

18 / 40 Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi. Komedyen-şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, annesinin yanında gelen evlilik soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi.

19 / 40 Yağmur Tanrısevsin'in annesi ise, ''Ben Oğuzhan'ı beğeniyorum. Ama evliliği kendileri bilir'' dedi.

20 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Başarılı ressam ve tiyatro oyuncusu Zerrin Tekindor'un güzelliği meğer annesinden geliyormuş!

21 / 40 54 yaşındaki Zerrin Tekindor, annesinin bu fotoğrafını Instagram'dan paylaştı Ve gören herkese 'Maşallah' dedirtti.

22 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in oynadığı ‘İki Yalancı’, 10 Temmuz’da Kanal D’de başlayacak. Çekimleri hızla devam eden dizinin setinde önceki gün sürpriz ziyaretçi vardı. Keremcem’in annesi Gülin Dürük arkadaşları ile oğlunu görmeye gitti.

23 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki'nin ailesi merak ediliyordu.

24 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... 17 yaşındaki Aleyna'nın "bütün konserlerimde yanımda" dediği annesi Havva Tilki'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Aleyna, annesine sarıldığı fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

25 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Elçin Sangu'nun annesini görenler hayrete düşüyor...

26 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Fotoğrafı görenler Elçin Sangu'nun annesi hakkında "Ablası gibi duruyor", "Çok genç gözüküyor" yorumunda bulunuyor.

27 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... 2008 Arnavutluk ve Kainat Güzeli Almeda Abazi (24) Tolgahan Sayışman ile üç ay önce evlendi. Almeda Abazi'nin tescilli güzelliğinin kaynağının annesi olduğu anlaşıldı.

28 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Almeda Abazi, annesi Albana Abazi (44) ve kardeşi İlda (22) ile Instagram'da bir karesini paylaştı. Fotoğrafa '3 kardeş gibisiniz', 'Ana-kız olduğunuza inanmak zor' yorumları yapıldı.

29 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz ki, Beren Gökyıldız...

30 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... 'Anne' ile ekranlarda olan minik oyuncu dizide Cansu Dere'nin kızı rolünde...

31 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Beren'in merak edilen gerçek annesi ile 1984 doğumlu Mine Gökyıldız. Anne - kız sosyal medyada sık sık sevgi dolu fotoğraflar paylaşıyor.

32 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Merve Boluğur, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" notunu düştü.

33 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Gonca Vuslateri ve annesi

34 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Gupse Özay ve annesi

35 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Gupse Özay ve annesi

36 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Gülben Ergen ve annesi

37 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Esra Erol ve annesi

38 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Burak Özçivit ve annesi

39 / 40 İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri... Hadise ve annesi