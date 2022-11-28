''Annem beni Rusya'da doğurmuş'' diyen Ebru Polat, kış vakti dekolteli giyinince...

Kadınlar matinesine katılmak için İstanbul'dan ayrılan Ebru Polat, dün uçaktan paylaştığı videoyla gündem oldu. İncecik bluz giyen ünlü şarkıcı, ''Kat kat giyinmeyi sevmiyorum, hep bir ateş'' ifadelerini kullandı.

Ankara'daki programına yetişmeye çalışan Ebru Polat, 9 derecelik havada giydiği kombini nedeniyle epey zorlandı.

Polat, ''Bakar mısınız, boğazıma kadar çektim montu, neden biliyor musunuz: çünkü böyle çıktım. Kış vakti şuna ne gerek var, sonra boğazına kadar kapatırsın tabi'' dedi.

Ebru Polat'ın ''Annem beni Rusya'da doğurmuş olabilir. Hep bir ateş var'' sözleri dikkat çekti.

Hukuk bürosu açmak istediğini söyleyen Ebru Polat, OnlyFans hesabının linlini paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ebru Polat; genç, zengin ve kültürlü gençlerin kendisine kölelik teklifinde bulunduğu itirafıyla da şoke etmişti.



