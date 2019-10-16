HABER

"Annem kardeşimin ölüm sebebini kalp krizi zannediyor"

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkeolog Sinan Sertel’in katil zanlısı, hakim karşısına çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkeolog Sinan Sertel’in katil zanlısı, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan maktulün ablası, “Annem kardeşimin bıçaklandığını bilmiyor. Kardeşimin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledik. Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.
Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs’ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti’nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), ‘ağaç kesildiği iddiaları’ üzerine bölgede oturan Sadık P. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Sadık P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel’i göğsünden bıçakladı. Sertel uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık P. ise tutuklandı.
Sadık P., 11’nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sadık P., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.
Daha önceki ifadesini tekrarlayan sanık, maktulle arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktığını, maktulün kendisini tehdit ettiğini söyledi. Öldürme kastının olmadığını iddia eden sanık Sadık P., olay günü maktul tarafından darp edildiğini, amacının ise sadece kendisini korumak olduğunu vurguladı.

“Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum”
Duruşmaya katılan maktulün ablası Nurcan Doğan, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Annem kardeşimin bıçaklandığını bilmiyor. Kardeşimin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledik. Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.
Ardından duruşmada tanıklar dinlendi.
Tanık M.A.M., olay anında arkadaşlarıyla beraber restoranda sohbet ettiklerini söyledi. Tanık, “Sadık annesiyle beraber arkamızdaki masaya oturdu. Ardından Sadık’la maktul sahile doğru yürüdü. İlk yumruğu maktul attı. Sanığın boynunu tutarak yumrukladı. Biz tam ayıracakken maktul, ‘beni bıçakladı’ dedi” diye konuştu.
Diğer tanık B.E. ise “Eşim ve kızım restoranda oturuyordu, ben de onların yanına gidiyordum. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Olay önümde oldu. O an Sadık hiç tepki vermedi. Biraz ileriye doğru gittiler. Sonra vefat eden kişi küfür ederek, ‘beni bıçakladı’ dedi. Maktul, Sadık’ın boynunu kollarının arasına almıştı” dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Engelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlıları hakim karşısındaEngelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlıları hakim karşısında
Kiraz’da jandarmadan uyuşturucu baskınıKiraz’da jandarmadan uyuşturucu baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.