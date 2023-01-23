'Annem karne hediyesi et aldı' iddiası sosyal medyayı sallamıştı! O aile ilk kez konuştu, AK Parti'den açıklama geldi: 'Kirlettiniz...'

O röportajın kahramanı çocuğun annesi 'Haftanın üç günü o kasaba gidiyorum. Durumumuz gayet iyi bizim üzerimizden seçim malzemesi yapıyorlar' dedi. AK Partili Hamza Dağ, yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Haftanın üç günü kasaba gidiyorum gırgır olsun diye çocuğuma et uzattı. Orada da medya vardı, çocuğumla başka bir şey konuşurken çekilmesi gerekenleri çekmediler sadece et konusunu çektiler. Çocuğumun kulağına fısıldayarak onları dedirttirdi.'

KASAP DA KONUŞTU! 'EVLERİ VAR ARABALARI VAR...'

İstanbul'da kasaplık yapan esnaf da kameralar karşısına geçerek 'Evleri var arabaları var durumları çok iyi haftada üç gün buraya alışverişe gelirler' dedi.

AK Partili Hamza Dağ, Faik Öztrak; Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce ve Meral Akşener'i etiketleyerek bu isimleri özür dilemeye çağırdı.

İŞTE HAMZA DAĞ'IN O SÖZLERİ

'Bir çocuğun tüm masumiyetiyle söylediği bir cümleyi, siyasetinize alet ederek, kirlettiniz.

Gerçeğin, sizin siyaseten kullanabilmek için “arzu ettiğiniz” gibi olmadığı ortaya çıktı.

Mahcubiyet, özür, utanma…'





