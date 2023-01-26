'Annem karne hediyesi et aldı' haberi olay olmuştu! RTÜK Başkanı Şahin’den tepki: Yazık, çok yazık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söyleyen bir öğrenciyle ilgili medyada yer alan haberin kurmaca olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"YALAN VE KURMACA OLDUĞU ANLAŞILDI"

Dezenformasyon içerikli haberlerle ilgili mücadeleden vazgeçmeyeceklerini aktaran Şahin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden, özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle “yalan haber” olduğu ortaya çıkan ’Annem karne hediyesi olarak et aldı’ haberinin yalan ve kurmaca olduğu anlaşıldı."

"YAZIK, ÇOK YAZIK"

Şahin açıklamasının devamında "Peki, bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak? Yine bu yalan habere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerinin durumu ne olacak? Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir? Yazık, çok yazık. Doğru ve güvenilir habercilik bu mudur? Yalan haber ve dezenformasyon ile ne kadar mücadele etsek az. RTÜK bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı. (İHA)