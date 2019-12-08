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'Annem öğretmenim oldu' projesi ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aykız Aras, velilerin çocukları ile daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamaları amacıyla, 'Annem öğretmenim oldu' projesini hayata geçirdi.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aykız Aras, velilerin çocukları ile daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamaları amacıyla, 'Annem öğretmenim oldu' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında haftada bir gün dönüşümlü olarak derslere giren anneler, ders anlatıp, kitap okuyor.

Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Aykız Aras'ın 'Annem öğretmenim oldu' projesi ilgi gördü. Aras'ın sınıf öğretmeni olduğu 3-A sınıfı öğrencilerinin anneleri, haftada bir gün okula gelerek derse girmeye başladı. Çocuklarla ders işleyen, onlara kitap okuyan anneler, öğretmenliğin zorluklarını da yaşayarak anlıyor. Derse giren anneler Tuğba Akdan, Selda Aymaz ve Özderen Güven, öğretmenliğin çok zor bir meslek olduğunu belirtti. Sınıfta masal anlatarak çocukların el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptıran veliler, uygulamanın da güzel olduğunu kaydetti. Öğrenciler ise annelerinin öğretmen olarak derse girmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmen Aykız Aras, velilerin sınıfta çocuklarının davranışlarını gözlemlemesi ve öğretmenlerin yaşadığı zorlukları anlaması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Bir ders saati de olsa öğretmenin yerine geçerek öğretmenlik mesleğinin güzel ve zor yanları hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Farklı alanlarda eğitim almış velilerimiz, öğrencilerimize değişik etkinlikler yaptırarak onların el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Annem öğretmenim oldu projemiz, yıl sonuna kadar velilerimizin katılımıyla devam edecektir" diye konuştu.

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