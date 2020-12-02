HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ’Annem öldü’ diyerek asılsız trafik kazası ihbarı yaptı, ekipler saatlerce aradılar

’Annem öldü’ diyerek asılsız trafik kazası ihbarı yaptı, ekipler saatlerce aradılar

02.12.2020 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de ’annem öldü’ diyerek trafik kazası ihbarı yapan bir kişi, ekipleri alarma geçirdi.

Kırıkkale’de ’annem öldü’ diyerek trafik kazası ihbarı yapan bir kişi, ekipleri alarma geçirdi. Sabaha kadar yapılan aramalarda kazalı araç bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Kırıkkale’de dün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yukarımahmutlar köyü yakınlarında trafik kazası yaptığını ve annesinin öldüğünü, kendisinin de kolunun kırıldığını ihbar eden bir kişi ekipleri seferber etti. Hemen olay yerine giden polis, jandarma ve sağlık görevlileri sabaha kadar Ankara-Samsun karayolu üzerinde kazalı araç aradı. İhbarı yapan kişiye bir daha ulaşamayan ekipler, tarım arazileri, köprü altları ile şarampol ve su kanalları gibi alanlarda arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Bölgede yapılan geniş çaplı aramalara rağmen kazalı araç bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. O kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler?
Ankara'da operasyon! Gözaltılar varAnkara'da operasyon! Gözaltılar var
Hayırlı cumalar mesajları!Hayırlı cumalar mesajları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti

Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

İstanbul'da toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi

İstanbul'da toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da operasyon! Gözaltılar var

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan korkutan açıklama: Hayatını kaybeden genç hastalarımız var

Bilim Kurulu üyesinden o yaştakileri endişelendirecek açıklama

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Dehşet anları! Araç içerisindeki kadına tekme attı

Dehşet anları! Araç içerisindeki kadına tekme attı

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'den sevindiren haber: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz

Bilim Kurulu Üyesinden sevindiren haber: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.