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  4. "Anneme gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! Fırat Nehri'ne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

"Anneme gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! Fırat Nehri'ne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

12.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayan Salih D.'nin (28), 9 gün sonra cansız bedeni bulundu. 3 ay önce annesini kaybeden Salih D.'nin evden çıkarken "Anneme gidiyorum" dediği öğrenildi.

"Anneme gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! Fırat Nehri'ne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 3 Mayıs günü Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 ay önce annesini kaybettiği için psikolojik sorunlar yaşayan Salih D., Birecik Köprüsü'nden Fırat Nehri'ne atladı. Salih D.'nin köprüden atladığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler Fırat Nehri'nde arama çalışması başlattı.

9 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıç polislerin arama çalışmalarında 9 gün sonra Salih D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Salih D.'nin sudan çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"ANNEME GİDİYORUM"

Salih D.'nin evden çıkarken beraber yaşadığı kardeşlerine "Anneme gidiyorum" dediği öğrenildi. (DHA)
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