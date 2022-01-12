MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Annemizi Saklarken bu akşam var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?

Annemizi Saklarken bu akşam var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?

12.01.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hande Doğandemir ve Kutsi'nin paylaştığı Annemizi Saklarken dizisi, Star TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Sıra dışı hikayesiyle beğeni toplayan dizinin, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, ''Annemizi Saklarken bu akşam var mı?'' ve ''Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Annemizi Saklarken bu akşam var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Barış Yöş, senaristliğini Sırma Yanık'ın üstlendiği Annemizi Saklarken dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Annemizi Saklarken bu akşam var mı? İşte yanıtı...

ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz haftalarda, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren dizi, 12 Ocak Çarşamba günü Star TV yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Annemizi Saklarken bu akşam var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?

12 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
00:15 Kaderimin Oyunu
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"Kıraç'tan dikkat çeken açıklama! "Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor"
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman neden yok?
Anahtar Kelimeler:
Kutsi Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Fatih Terim yol planını çoktan çizdi! Yeni adresi...

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.