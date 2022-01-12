Annemizi Saklarken bu akşam var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Barış Yöş, senaristliğini Sırma Yanık'ın üstlendiği Annemizi Saklarken dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Annemizi Saklarken bu akşam var mı? İşte yanıtı...

ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz haftalarda, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren dizi, 12 Ocak Çarşamba günü Star TV yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

12 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

00:15 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

