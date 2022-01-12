Annemizi Saklarken bu akşam var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Barış Yöş, senaristliğini Sırma Yanık'ın üstlendiği Annemizi Saklarken dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Annemizi Saklarken bu akşam var mı? İşte yanıtı...
Geçtiğimiz haftalarda, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren dizi, 12 Ocak Çarşamba günü Star TV yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
00:15 Kaderimin Oyunu
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
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