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Annenin acı feryadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Kumkapı’da 16 Nisan 2018 tarihinde iş çıkışı bir üst geçitte erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 8 metrelik köprüden düşerek ölen Nazan Dedeoğlu’nun Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan annesi Şöhret Dedeoğlu, kızının erkek arkadaşı tarafından ölüme sürüklendiğini iddia ederek, İstanbul 5.

Annenin acı feryadı

İstanbul Kumkapı’da 16 Nisan 2018 tarihinde iş çıkışı bir üst geçitte erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 8 metrelik köprüden düşerek ölen Nazan Dedeoğlu’nun Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan annesi Şöhret Dedeoğlu, kızının erkek arkadaşı tarafından ölüme sürüklendiğini iddia ederek, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sanık Umut Berkutay Y. hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre olay, 16 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Kumkapı’da meydana geldi. Erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. ile birlikte iş çıkışı yemeğe giden Anestezi Uzmanı Nazan Dedeoğlu (23), dönüşte Avrasya Tüneli yakınındaki üst geçide çıktı ve köprüden düşerek hayatını kaybetti. Kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu’na "atlayamazsın" diyerek üst geçitten atlamasına sebep olduğu iddia edilen Umut Berkutay Y. hakim karşısına çıktı. Hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen sanık Umut Berkutay Y. "atlarsın, atlayamazsın" şeklinde bir konuşma yapmadığını iddia ederek, suçlamayı reddetti ve sadece bir gün içeride kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
23 yaşındaki kızını kaybeden anne Şöhret Dedeoğlu ise, "Kızım hayat dolu ve neşeli biriydi. Asla intihar ettiğini düşünmüyorum. Zaten kamera kayıtları iyi incelenirse, kızım ile arkadaşı arasında tartışma yaşandığı, kızıma vurarak yere düşürdüğü ve sonra da yerlerde sürüklediği görünüyor. O sırada kızımın çantasını fırlatıyor ve kızım çantasına gitmek için yerlerde sürünüyor. Olay sonrası kızımın ne çantası, ne de cep telefonu bulunamadı. Rapora göre kızım köprüden aşağıya sırt üstü düşmüş. Ancak çene ve burnu kırılarak parçalanmış. Bundan da anlaşılıyor ki, erkek arkadaşı tarafından önce darp edilmiş sonra da aşağıya düşürülmüştür. Kamera kayıtlarının kriminal olarak yeniden incelenmesini istiyorum. 2 ayrı bilirkişi raporu var. Ama her nedense iki rapor da aynı bilirkişi tarafından tutuluyor ve ayrı ayrı ifadeler yer alıyor. Doktor raporlarında kızımda alkole rastlanmadı ama arkadaşı yüksek oranda alkollü çıktı. İddia edildiği gibi kızım intihar edecek biri değildir. Erkek arkadaşı tarafından 8 metrelik köprüden aşağıya ölüme sürüklenmiştir. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karara itiraz ediyor, davanın bir üst yargıya taşınmasını istiyoruz. Bu karar usulsüzdür. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sanığın ağır cezada yargılanmasını ve hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz. Ben adalet istiyorum. Benim evladımın hayatı zaten bitmiş, başka evlatların hayatı bitmesin" dedi.

Annenin acı feryadı

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