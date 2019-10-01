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Annenin bebeğini emzirmesi, anne sağlığı için önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Comart, annenin bebeğini emzirmesinin bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu söyledi.Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Comart, emzirme ile anne ve bebek arasında özel bir bağın kurulduğunu belirterek, “Emzirmek anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olur.

Annenin bebeğini emzirmesi, anne sağlığı için önemli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Comart, annenin bebeğini emzirmesinin bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu söyledi.
Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Comart, emzirme ile anne ve bebek arasında özel bir bağın kurulduğunu belirterek, “Emzirmek anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olur. Emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyi anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağlayarak anneyi ile bebeğin arasında etkileşim sağladığı bilinmektedir. Emziren annelerde karşılaşabileceği herhangi bir strese karşı gelişen yanıt daha yumuşatılmış şekilde oluşur. Emziren annenin serum kortizol, adrenalin düzeyi emzirmen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar" dedi.
Comart, emzirmenin annenin sağlığını koruduğunu ve meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürdüğünü söyledi. Comart, “Emzirmek annenin sağlığını korur. Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük ostorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Emzirmenin özellikle ilk altı ayında prokollejen, karboksil peptit (PICP)’in arttığı tespit edilmiş, kemik yıkımı belirteşlerinin gerilediği gösterilmiştir. Buda emziren anneler de kemik erimesi görülme sıklığını çok azaltır" dedi.
Emzirmenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırdığını belirten Comart, “Düzenli emziren bir kadın gebelikten 10 hafta korunabilir, emzirmeyen annelerde doğumdan altı hafta sonra gebelik oluşabilir. Emzirmek annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Emzirmeyle birlikte salınan oksitosin hormonu anne rahminin kasılmalarını artırarak doğum yapan annenin kanamasını azaltır. Emziren anneler de kanama daha az olduğundan uzun dönemde kansızlığa bağlı halsizlik çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha az görülür. Emziren anneler doğum sonrası daha kolay kilo verirler. Emzirme annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500 kalori artırır, bu artan kalori ihtiyacının bir kısmı annenin yediklerinden karşılanırken bir kısmı gebelikte depolanan yağlardan karşılanır. Buda annenin gebelik sırasında aldıkları fazla kiloların kaybına yol açar” dedi.

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