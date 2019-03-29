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Annenin çocuğunu işkenceyle öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir anne, 6 yaşındaki çocuğunu işkenceyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, annesi tarafından işkence edildiği ileri sürülen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve Atatürk İlkokulu ana sınıfına giden 6 yaşındaki O.Ç.K, dün evinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda darp ve işkence izine rastlanan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ailenin biri 3, diğeri 9 yaşında iki çocuğunda da darp ve yanık izlerinin görülmesi üzerine anne Ö.K. (28) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ö.K'nin eşi M.K'nin de "uyuşturucu satmak" suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

Bu arada işkenceye bağlı olarak aşırı kilo kaybından öldüğü belirlenen O.Ç.K'nin 3 yaşındaki kardeşi Ö.K. ile 9 yaşındaki ağabeyi Ş.Ç.K'nin devlet korumasına alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce işlem başlatıldı.

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi, öğle vakti Ayrancılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
anne cinayet Çocuk Jandarma

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