HABER

Annenin evde bıraktığı 3 kardeş yangında ölümden döndü 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 21:14 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, 3 kardeşin yalnız olduğu sırada evde yangın çıktı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, 3 kardeşin yalnız olduğu sırada evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen kardeşler, ev sahibi ve çevredekilerin yardımıyla evden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında babanın işte, annenin ise pazarda olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2227 Sokak'taki 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Babanın işte, annenin ise pazara gittiği sırada İclal, İbrahim ve Musa Koç kardeşler evde yalnız kaldı. Bu sırada oturma odasındaki kanepede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evde mahsur kalan çocuklar ise üst kattaki ev sahibi Hasan Uysal ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kardeşi hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle evin bir odası ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

PARTNERNeredeyse 'pişti'Neredeyse 'pişti'
Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıAmbulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'ın iki ilçesindeki okullara 'kar' tatiliAdıyaman'ın iki ilçesindeki okullara 'kar' tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.