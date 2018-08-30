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Annenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de Vade ve Hüseyin Duman çifti, lise öğrencisi kızları R.D.'nin (16), Muammer B.

Annenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurdu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Vade ve Hüseyin Duman çifti, lise öğrencisi kızları R.D.'nin (16), Muammer B. (26) tarafından kaçırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Anne Vade Duman, "Bir kedi yavrusu olsaydı, şimdiye kadar bulunacaktı. 1 ay oldu, hala haber yok" dedi. Aileyi ziyaret eden Balıkesir Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da Muammer B.'nin daha önce de 16 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdığını söyledi.
Merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi'nde lise öğrencisi R.D., 29 Temmuz gecesi, iddiaya göre Konakpınar Mahallesi'nde oturan Muammer B. tarafından kaçırıldı. Vade (60) ve Hüseyin Duman (65) çifti, jandarma ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. 1 ay geçmesine rağmen kızlarına kavuşamayan Duman çifti, rızası ile kaçtığı gerekçesiyle R.D.'nin kendilerine verilmediğini ileri sürerek tepki gösterdi.
'KIZIMIZ EVLİLİK YAŞINDA DEĞİL'
Anne Vade Duman, ilk kızlarının da aynı ailenin başka bir akrabası tarafından 16 yaşında kaçırıldığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Kızımı kaçıran gencin ailesi bizi aradı ve rıza göstermemiz için tehdit etti. Kızımız çocuk yaşta, evlilik yaşında değil. Kandırılarak ve tehdit edilerek tutuluyor. 1 aydır haber alamıyoruz. Gece gelip kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Gönüllü mü, gönülsüz mü gitti bilemem. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum 16 yaşında, onu yakmasınlar. O benim filizimdi, baş tacımdı. Onun için ben çocuğumun arkasındayım. Ne olursa olsun, her tülü yanındayım, her türlü kabulümdür. Benim çocuğumu getirsinler. Beni tehdit edip 'şikayetini geri al' demesinler.”
Vade Duman, şikayette bulunmaları ardından jandarma komutanının evlerine geldiğini ve kızları için kaçıran gencin ailesiyle anlaşmaları telkininde bulunduğunu ileri sürerek, "Jandarma sanki oranın aracısı gibi geldi bana. 'Çocuğuna ev alacaklar, senin kızların ikisine de ev alacaklar.' dediler. Gittim merkeze bildirdim. Sonra komutan beni aradı. 'Neden bizi şikayet ettiniz?' dedi. Benim çocuğumu bulmalarını söyledim. Bir kedi yavrusu olsaydı, şimdiye kadar bulunacaktı. 1 ay oldu, hala haber yok. Sonuna kadar arayacağım kızımı. Ben devletime güveniyorum" diye konuştu.
‘KIZ ÇOCUKLARI 13 YAŞINDA EVLENDİRİLİYOR'
R.B.'nin amcası Emin Duman da Balıkesir’in kırsal mahallelerinde kız çocuklarının 13 yaşından itibaren evlendirildiğini ileri sürdü. Küçük yaştakı kız çocuklarının kandırılarak kaçırıldığını belirten Emin Duman, “Evdeki anne ve babalar da, 'Allah birinci yüzü gösterdi, ikinci yüzü göstermesin' diyerekten hiç şikayette bulunmuyorlar. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Bizim kızımızı kaçırdılar. Adam bahçesine küçücük esrar yaprağı dikiyor, bulunuyor, bizim kızımız niye bulunmuyor? Yaşını doldursun, gitsin tercihini kendi yapsın" dedi.
ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELE DERNEĞİNDEN DESTEK
Balıkesir Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da aileyi ziyaret etti. Küçükafacan, “Elimizden ne geliyorsa bu konuda yapmaya hazırız. Annenin söyledikleri bizim içimizi yaktı. İçimiz yandı ve sızladı. 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur. Yasamıza mı yoksa imzası olduğumuz sözleşmeye mi bakalım? 16 yaşındaki bu çocuğumuz çocuk mu, yetişkin mi? Bu çocuğumuzun oy kullanma hakkı yok. Resmi dairelerde imza yetkisi yok. Fakat kaçma rızası var. Lütfen yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an önce bu annemizin içindeki yangını söndürmemiz gerekiyor. Olayın faili yasalardan haberdar ve kanuni boşlukları iyi kullanıyor” dedi.
DAHA ÖNCE KAÇIRDIĞI KIZLA EVLENMİŞ
Küçükafacan, R.D.'yi kaçıran Muammer B.'nin daha önce de 16 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıp, evlendiğini iddia etti. Küçükafacan, Muammer B.'nin, şu an 17 yaşındaki eşini ailesine geri götürdükten sonra bu kez R.D.'yi kaçırdığını ileri sürdü.

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Annenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurduAnnenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurduAnnenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurduAnnenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurdu

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