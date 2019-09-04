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Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ne yaptın Özlem

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Özlem Neslihan T.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Özlem Neslihan T. (43), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak, yaşamını son verdi. Kızının yerde yatan cansız bedenini gören anne Hayriye T., "Ne yaptın Özlem? Ne yaptın güzel Neslihan'ım" diyerek, feryat etti.

Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5'inci katında annesi Hayriye T. ile birlikte yaşayan Özlem Neslihan T., saat 11.00 sıralarında balkondan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Özlem Neslihan T. kanlar içinde kalırken, çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Neslihan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Neslihan T.'nin intihar nedenini araştırıken, sesler üzerine dışarı çıktığında kızının yerde yatan cansız bedeniyle karşılaşan anne Hayriye T. gözyaşlarına boğuldu. Anne, "Ne yaptın Özlem? Ne yaptın güzel Neslihan'ım" diyerek, gözyaşı döktü. Polislerin koluna girerek ayakta tutabildiği anneye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Özlem Neslihan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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