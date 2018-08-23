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Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:27 | Son Güncelleme

Adana'da 4 yaşındaki çocuğunu 'babası belli değil' dedikleri için öldürdüğünü söyleyen annenin ifadesindeki yeni detaylar tüyler ürpertti. Anne olay anını, "Bir inşaata geldik, buranın giriş katında oğlumun tişörtünü çıkartıp onu boğarak öldürmek istedim. Oğlum önce ne olduğunu anlamadı sonra öleceğini anlayınca bağırmak istedi ama ben elimle ağzını kapatıp onu tişörtüyle boğdum" diye anlattı

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos Kurban Bayramı'nın ilk günü akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşların Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren bir kadın olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi

'BABASI BELLİ DEĞİL'

Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki Fatma Ö. olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.'yü "babası belli değil" denilerek küfür edildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Oğlunu, Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarındaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında öldürdüğünü söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğu buldu. Çocuk hemen Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

'KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM'

Emniyete getirilen şüpheli anne ise sorgulandı. Zanlı sorgusunda önce "Oğluma herkes babası belli değil diyordu ben de artık bu küfürlere dayanamadım. Onu ve kendimi öldürmek istedim. İkimizi de öldürüp bu hayattan kurtulacaktım. Artık hayattan bıkmıştım" dediği öğrenildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah'ım lütfen gazabını sahte müslüman ülkemize indir Ya Rab..
ALLAH CC hiçbir anne ve babaya cinnet krizi geçirtmesin..sonra telafisi olmuyor...
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