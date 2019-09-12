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Annenin ölümüne, oğlunun yaralanmasına neden olan sürücüye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trafik kazasında Zeynep Göçer'in (58) ölümüne, oğlu Ramazan Göçer'in yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan yüzme antrenörü İsmail V.Ç., 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da trafik kazasında Zeynep Göçer'in (58) ölümüne, oğlu Ramazan Göçer'in yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan yüzme antrenörü İsmail V.Ç., 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 24 bin 300 TL para cezasına çevrildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda 16 Ekim 2016'da meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Göçer'in kullandığı araç ile İsmail V.Ç. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücü Göçer ile araçtaki annesi Zeynep Göçer yaralandı. Zeynep Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden ayrılan diğer aracın sürücüsü İsmail V.Ç., bir süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili İsmail V.Ç. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında suçun vasfının değişmesi nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık İsmail V.Ç. katılmazken, kazada yaralanan sürücü Ramazan Göçer ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Yargılama sonunda 4 yıl hapse mahkum edilen İsmail V.Ç.'nin cezası, 'iyi hal'den 3 yıl 4 aya indirildi. Heyet, sanığın cezasını 24 bin 300 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, sanığın ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.
Göçer ailesinin avukatı Şevki Gönüllü, sanığın olay sırasında alkollü olduğunu iddia ederek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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