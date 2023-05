Annenize sevginizi bir kez daha kanıtlayacak en iyi anneler günü hediyeleri

Her an yanımızda olan, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen annelerimize ne kadar değer versek de hayatın koşuşturmacası içerisinde bunu her zaman hissettiremeyebiliyoruz. Anneler Günü ise annelerimize sevgimizi dilediğimizce anlatabileceğimiz, en özel zamanlardan biri. Eğer siz de hem annenize duyduğunuz sevgiyi anlatmanızı sağlayacak hem onu mutlu edecek bir hediye arayışındaysanız harika bir liste hazırladık. Gelin, annenizin yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak armağanlara hep birlikte göz atalım!

1. Pratikliği seven annelere: Electrolux Explore 7 Blender

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Mutfağın en sevilen ürünleri arasında yer almayı başaran Electrolux Explore 7 Blender; işlevselliği, boyutu ve kalitelisi ile tüm beklentilere cevap veriyor. Damlamayı önleyen içme kapağı ile işte, sporda, evde her zaman ve her yerde şık tasarımıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Anneniz ürünle kısa sürede lezzetli içecekler hazırlayabilir. Siz de annenizin mutfaktaki işlerini kolaylaştırmak isterseniz bu Anneler Günü'nde ona blender'ı hediye edebilirsiniz!

2. Okumayı seven annelere: John Verdon Polisiye Seti

Kitap okumayı seven annenize sürükleyici, merak uyandırıcı ve macera dolu bir polisiye roman seti almaya ne dersiniz? John Verdon Polisiye Seti'nde Aklından Bir Sayı Tut, Gözlerini Sımsıkı Kapat, Şeytanı Uyandırma, Peter Pan Ölmeli ve Kurt Gölü isimli eserler yer alıyor. Usta yazarın bir solukta okunacak eserleri ile annenizi çok mutlu edebilirsiniz.

3. Kahve tiryakisi annelere: Karaca Peri 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı

Günün her saati kahve içmeyi seven annenize mükemmel bir tasarıma sahip fincan takımını hediye olarak alabilirsiniz. Özellikle tutuşu ve ergonomik yapısı ile rahat kullanılan Karaca Peri 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı, şık tasarımıyla annenizin beğenisini kazanacak. Annenizin kahve sohbetlerini taçlandıracak, kaliteli bir porselenden üretilen kahve setini incelemeden alacağınız hediyeye karar vermeyin!

4. Mutfaktaki en iyi yardımcısı olacak: Arzum AR2034 Cookart Color 50 Litre Çift Camlı Fırın

Anneniz yemek yapmayı seviyor ve iyi bir fırına ihtiyaç duyuyorsa harika bir hediye önerimiz var: Arzum AR2034 Cookart Color 50 Litre Çift Camlı Fırın! Çift camlı ve menteşeli kapak tasarımıyla maksimum ısı yalıtımı yapan model, zaman ayarı yapmaya imkân tanıyor. Ayrıca turbo fan, alt ve üst rezistans çalıştırma gibi özelliklere de sahip. İki farklı renk seçeneği bulunan fırın, annenizin mutfağına çok yakışacak!

5. Cool annelere: Lacoste Güneş Gözlüğü

Yaz kış güneş gözlüğü kullanan annenize şık ve kaliteli Lacoste Güneş Gözlüğü'nü hediye etmeye ne dersiniz? Silme bezi, orijinal kılıfı ve garanti belgesi ile gönderilen güneş gözlüğü; kemik çerçevesiyle oldukça zarif bir duruş sergiler. Yuvarlak hatları sayesinde hemen her yüz tipine uyum sağlar. Annenizin siyah rengiyle tüm kombinlerde rahatlıkla kullanabileceği gözlüğü kaçırmayın, deriz!

6. Kombinlerin tamamlayıcısı: Tommy Hilfiger POPPY SHOULDER BAG Kadın Çanta

Kombinleri tamamlayan en önemli aksesuar kuşkusuz çantalar. Siz de bu Anneler Günü'nde annenize hem şık hem kullanışlı bir çanta hediye etmek isterseniz Tommy Hilfiger POPPY SHOULDER BAG Kadın Çanta, harika bir seçenek olabilir. Bej rengiyle pek çok parçaya kolaylıkla uyum sağlayacak model, annenizin kombinlerini mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Kalitesiyle fark yaratan modele mutlaka bir göz atın!

7. Şıklığından ödün vermeyen annelere: Feyz İstanbul Helena Deri Stiletto Kadın Topuklu Ayakkabı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Her an göz kamaştıran annenize şıklığını tamamlayacak bir hediye vermek istemez misiniz? Feyz İstanbul Helena Deri Stiletto Kadın Topuklu Ayakkabı, eşsiz rengi ve zarif tasarımıyla annenizin favorileri arasına girecek! Alçak topuğu sayesinde gün boyu rahat kullanılan model, kombinleri kusursuz bir şekilde tamamlar. Annenizin hem günlük hem özel günlerde kullanabileceği ayakkabıya mutlaka bir şans verin!

8. Anneler için en iyisi: Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge

Annenizi çok mutlu edecek Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge, kolaylıkla tüm evi temizlemesini sağlayacak. Yüksek çekiş gücü ile temizliğin kısa sürede bitmesini sağlayan süpürge, tam 40 dakikaya varan çalışma süresiyle tek şarjla tüm evin süpürülmesine olanak tanır. 180 derecelik emiş başlığı, zorlu köşelere rahatça girerek tüm tozu toplar. Süpürge, iki farklı hız ayarıyla annenizin hayatını kolaylaştıracak!

9. Bakımı seven annelere: L'Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj

Makyajla güzelliğini ortaya çıkarmayı seven anneler için kozmetik ürünler, en güzel hediyeler arasında yer alır. Bu ürünlerin başında da renkli rujlar geliyor ki L'Oréal Paris markasının ipeksi görüntü sağlayan rujları, annenizin vazgeçilmezi olacak. Hem günlük hem özel organizasyonlarda rahatlıkla kullanabileceği L'Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj'un altı farklı renk seçeneği arasından annenize en uygun tonu rahatlıkla bulabilirsiniz.

10. Mutfak şefi annelere: Cosori Air Fryer XXL

Son zamanların en popüler mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar neredeyse her evde yer almaya başladı. Hızlı pişirme özelliğinin yanı sıra yağsız ve sağlıklı yemekler yapmayı sağlayan Cosori Air Fryer XXL, annenizi mutlu edecek bir hediye olabilir. FDA ve PFOA içermeyen sepeti bulaşık makinesinde kolayca temizlenir. Ne dersiniz, annenizin evinde de bir airfryer olmasın mı?

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.