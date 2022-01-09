Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Bursa'da yaşayan Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a büyük bir itirafta bulunarak biyolojik babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince davadan geri çekildi.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YENİDEN DAVA AÇTI

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, Orhan Yılmaz'ın soyundan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Babalık davasında ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla 14 yıl sonra açıldı. Hamitler Kent Mezarlığı'nda bulunan mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti.

DNA RAPORU TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. DNA örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın biyolojik oğlu olduğu netlik kazandı. Böylece Hakan Yılmaz, biyolojik babası olduğu netleşen işadamı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kayıt edilecek.



