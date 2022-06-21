HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Annesi arabadan indiğini zannetti, saatlerce sıcağın altında araçta unutuldu! Kahreden son: Öyle bir halde buldu ki...

Annesi arabadan indiğini zannetti, saatlerce sıcağın altında araçta unutuldu! Kahreden son: Öyle bir halde buldu ki...

21.06.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletinde kahreden bir ölüm gerçekleşti. 37 dereceyi aşan sıcaklıkta arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki erkek çocuk yaşamını yitirdi. İki çocuğuyla alışverişe giden annenin, eve döndüklerinde çocuğunun arabadan indiğini sandığı ancak 2-3 saat sonra çocuğunun evde olmadığını fark ettiği belirtildi. Anne saatler sonra araca gittiğinde çocuğunu emniyet kemeri takılı ve hareketsiz bir şekilde buldu.

Annesi arabadan indiğini zannetti, saatlerce sıcağın altında araçta unutuldu! Kahreden son: Öyle bir halde buldu ki...

Harris Bölgesi Şerifi Ed Gonzalez yaptığı açıklamada, Texas'ın Houston kentinde 5 yaşındaki çocuğun annesi ve 8 yaşındaki ablasıyla, ablasının doğum günü partisi için alışverişe çıktığını belirtti. Gonzalez, annenin eve döndüklerinde iki çocuğun da arabadan kendi başlarına indiğini sanarak parti hazırlıkları için eve girdiğini ifade etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak 5 yaşındaki erkek çocuğun arabadan inmediğini söyleyen Gonzalez, 2 - 3 saat sonra annenin, çocuğun olmadığını fark ederek kendisini aramaya başladığını ve araca gittiğinde oğlunu emniyet kemeri takılı ve hareketsiz şekilde bulduğunu belirtti.

Harris emniyeti yetkilileri de annenin acil yardım hattını aradığını belirterek, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer annenin, oğlunun "çocuk oto koltuğundan" kendi başına inebildiğini ancak söz konusu araç kiralık olduğu için alışamamış olabileceğini söylediğini aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

HER YIL ORTALAMA 38 ÇOCUK ARAÇTA SICAKTAN HAYATINI KAYBEDİYOR

ABD'de yapılan çalışmalara göre, çocukların araç içinde sıcaktan yaşamlarını yitirmelerinin nedenleri, "bakımını üstlenen kişi" tarafından araçta unutulması, sahipsiz araçlarda oyun oynaması ve yetişkinler tarafından "kasıtlı olarak" araçta bırakılması olarak gösteriliyor.

Ülkede her yıl 15 yaş altındaki ortalama 38 çocuk araçta sıcak hava nedeniyle hayatını kaybediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’den Rus Savaş Suçlularını Yargılamaya Destek SözüABD’den Rus Savaş Suçlularını Yargılamaya Destek Sözü
İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteriİsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri
Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi! Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.