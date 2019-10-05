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Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz'ın (18) bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 hastaya umut oldu.

Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz'ın (18) bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 hastaya umut oldu. Ayşe Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ın, kızının yüzü hariç kol, bacak gibi uzuvlarını da bağışladığı öğrenildi.
İki kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı.
Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan abla Ayşe Kurnaz'ın ise önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz, kızının kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarını bağışladı.
ANTALYA'DA 4 HASTAYA NAKİL YAPILDI
AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, Ayşe Kurnaz'ın sol böbreğini Trabzon'dan gelen Cemil Büyükkara'ya (37), sağ böbreğini Van'dan gelen Eyüp Koçak'a (30), karaciğerinin yarısını Denizli'de yaşayan Veli Şadı'ya (51), diğer yarısını da Şanlıurfa'dan gelen akçaağaç şurubu hastalığı olan 3 yaşındaki Ayşe Karakuş'a nakletti. Ayşe Kurnaz'ın kalbi İstanbul'da, akciğeri ise Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledildi.
Prof. Dr. Bülent Aydınlı, böbrek nakillerinin başarılı geçtiğini, hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Organları bağışlayan annenin, acısına rağmen onurlu bir davranış sergilediğini vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "Bütün Türkiye'ye örnek bir davranış. Eli öpülesi bir anne. Allah sabır versin. Aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu" dedi.
'YAŞADIKÇA DUA EDECEĞİZ'
Ayşe Kurnaz'ın karaciğerinin yarısı nakledilen Ayşe Karakuş'un annesi Fatmanur ve babası Resul Karakuş, organ bağışı yapıldığı haberi üzerine hemen Antalya'ya geldiklerini söyledi. İşsiz olduğunu ve kızının şifa bulması için her gün dua ettiğini söyleyen baba Karakuş, "Kızımın 'akçaağaç şurubu' adı verilen hastalığı var. Karaciğer nakli olması gerekiyordu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzman hekimlerin takibindeydi. Şükürler olsun haber verdiler ve geldik. Organlarını bağışlayıp hayat kurtaran aileye ömür boyu borcumuzu ödeyemeyiz. Elimizden gelen dua etmek. Biz yaşadıkça vefat eden ve bağış yapanlara dua edeceğiz" dedi.
'KIZIM TOPRAĞA VERİLİRKEN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM'
Öte yandan Ayşe Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ın kızının organlarının yanı sıra yüzü hariç, kol, bacak gibi uzuvlarını bağışladığı da kaydedildi. Emine Kurnaz'ın, organ koordinatörlerine, "Kızım toprağa verilirken yüzünü görmek istiyorum, tüm organlarını alın ama yüzünü bana gösterin yeter. Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar" dediği öğrenildi.
Uzuv nakli bekleyen kadın hasta bulunmadığı için uzuvların alınmadığı belirtildi.

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