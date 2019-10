Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz'ın (18) bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 hastaya umut oldu. Ayşe Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ın, kızının yüzü hariç kol, bacak gibi uzuvlarını da bağışladığı öğrenildi.

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı.

Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan abla Ayşe Kurnaz'ın ise önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz, kızının kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarını bağışladı.