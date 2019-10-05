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Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, bu sabah amcası Mithat Kurnaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden teslim alınarak Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi.

Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, bu sabah amcası Mithat Kurnaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden teslim alınarak Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Anne Emine Kurnaz, kızının tabutuna duvak bağladı, ardından helallik alındı. Evin önünde yapılan duanın ardından cenaze, Boğazkent Merkez Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ayşe Kurnaz'ın cenazesi toprağa verildi.
ÖLEN OĞLUNUN ADINI VERDİ, O DA ÖLDÜ
Diğer yandan 40 gün önce yaşamını yitiren baba Faik Kurnaz'ın birinci evliliğinden olan ve 23 yaşındayken denizde balık avlarken geçirdiği kaza sonucu ölen Okay isminde bir oğlu olduğu, ikinci evliliğinden olan ve geçen hafta kazada yaşamını yitiren oğlu Okay'ın adının da buradan geldiği öğrenildi.
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)

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