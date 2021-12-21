HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Annesi banyo yaptırırken fark etti! 65 yaşındaki kişiden 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi banyo yaptırırken fark etti! 65 yaşındaki kişiden 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

21.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Mehmet A. (65), E.Ş. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anne F.Ş, banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edip nedenini sorunca iğrenç olay ortaya çıktı.

Annesi banyo yaptırırken fark etti! 65 yaşındaki kişiden 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Sandıklı'nın Ballık köyünde yaşayan F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu. Kızından "Mehmet dede yaptı" karşılığını alan F.Ş., jandarmaya haber verdi.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

E.Ş ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.

DHA

Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunan babaya 45 yıl hapis! Hakim kararı böyle açıkladı: Salıverilmen...Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunan babaya 45 yıl hapis! Hakim kararı böyle açıkladı: Salıverilmen...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
8 bilezik için yakarak öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme8 bilezik için yakarak öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.