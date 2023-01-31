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  4. Annesi çöp atmak için çıkmıştı! Korkunç olayda 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Annesi çöp atmak için çıkmıştı! Korkunç olayda 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

31.01.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Çöp atmak için evden çıkan anne Suta D., oturduğu binada dumanları görünce komşularıyla içeriye girdi. Anne ve komşuları, evde kapının önüne gelen 3 yaşındaki Mira D.'yi kurtarırken, 1 yaşındaki Ömer Halis bebeğe ulaşamadı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, soğutma çalışmaları sırasında acı gerçekle karşılaştı.

Annesi çöp atmak için çıkmıştı! Korkunç olayda 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İlçenin Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 1’nci katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre tüm evi kaplarken, çöp atmak için dışarı çıkan anne Suta D., dumanları görünce komşularıyla binaya girdi.

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1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN ACI SONU

Anne ve komşuları, evde kapının önüne gelen Mira D.'yi (3) kurtarırken, içeride kalan Ömer Halis Dursun bebeğe ise ulaşmayı başaramadı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması sırasında Ömer Halis bebeğin cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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