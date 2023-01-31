Annesi çöp atmak için çıkmıştı! Korkunç olayda 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İlçenin Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 1’nci katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre tüm evi kaplarken, çöp atmak için dışarı çıkan anne Suta D., dumanları görünce komşularıyla binaya girdi.

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN ACI SONU

Anne ve komşuları, evde kapının önüne gelen Mira D.'yi (3) kurtarırken, içeride kalan Ömer Halis Dursun bebeğe ise ulaşmayı başaramadı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması sırasında Ömer Halis bebeğin cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

