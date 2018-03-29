Annesi de babası da çok ünlü! Tanıdınız mı?

2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker 18 yaşına bastı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Şeker, dün akşam babası ile buluştu.

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Peker Açıkalın birlikte yer aldıkları fotoğrafı, "Bazı anların ve fotoğrafların yanına illa bir şey yazmak gerekmez" notu ile paylaştı.