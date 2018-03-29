MAGAZİN

Annesi de babası da çok ünlü! Tanıdınız mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncunun kızı yıllar sonra ortaya çıktı...

2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker 18 yaşına bastı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Şeker, dün akşam babası ile buluştu.

Şeker büyüdü!

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Peker Açıkalın birlikte yer aldıkları fotoğrafı, "Bazı anların ve fotoğrafların yanına illa bir şey yazmak gerekmez" notu ile paylaştı.
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Şarkıcı Niran Ünsal ile oyuncu Peker Açıkalın'ın kızları Narin Şeker yıllar sonra ortaya çıktı.
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2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker 18 yaşına bastı.
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Kameralardan uzak bir yaşam süren Şeker, dün akşam babası ile buluştu.
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peker açıkalın niran ünsal şeker açıkalın

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