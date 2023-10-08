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Annesi de oradaydı! Hadise konserde konuşurken zor anlar yaşadı

08.10.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki iddialı tarzıyla adından söz ettiren Hadise dün akşam Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda çıktığı konserde annesi Gülnihal Açıkgöz'den bahsederken sesi titredi, gözyaşlarını tutamadı.

Son olarak ‘Sevmiyo’ isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Hadise klibiyle de olay olmuştu. Klibindeki erotik anlarla adından söz ettiren Hadise yaz sezonunda yoğun tempoda çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor.

Hadise dün akşam Bursa Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden şarkıcı, bir ara kendisini dinlemeye gelen annesi hakkında konuşurken sesi titredi, gözyaşlarını tutamadı.

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Hadise, “Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım, her zaman. Önce o, sonra ben. Ve bu hep böyle olacak. Anneciğim seni çok seviyorum, iyi ki varsın” dedi.

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Hadise, 2018’de arasının bozulduğu annesi ile 2022’de barışmıştı. Hadise'nin annesi bir dönem intihara teşebbüs etmişti.

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Hadise sosyal medya

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