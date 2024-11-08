Annesi dizinin senaristi çıkmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'e Armağan Çağlayan hiç çekinmeden sordu! 'Annen olmasaydı...' Torpil iddialarına sert çıktı

Kadrosunda; Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti Dizisi'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek dizideki performansı ile sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

Oyunculuğu beğenilemeyen Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek sayesindedizide rol aldığına dair eleştiriler sosyal medyada gündem oluyor. Armağan Çağlayan YouTube kanalına Feyza Civelek'i konuk etti ve merak edilenleri açık açık sordu.

Çağlayan ünlü oyuncuya 'Anneniz senarist olmasaydı yine oyuncu olmak ister miydiniz? Yoksa anneniz bu işleri yaptığı için mi siz heveslendiniz?' diye sordu.

Civelek 'Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum. Hobi olarak başladım ama hayatımın anlamı oldu. Oyunculuktan başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum' dedi.

Çağlayan daha sonra 'Bizim sektörde herkes için bir şey söylerler. Size de senaristin kızı diye kodladılar. Bu durumun acısını çok çekmişsinizdir muhtemelen' dedi.

'OYUNCULUĞUMU GÖREN...'

Civelek 'Avantajını çok göremedim ama dezavantajını çok gördüm. Bu projede özellikle sürekli söylediğim gibi ilk defa Melis Civelek'in kızı değil de Feyza Civelek olarak tanınmaya başladım. Feyza Civelek'in annesi denilmeye başlandı. Kendimle gurur duyuyorum. Annem bir kapı açtı ve o kapıdan kendim devam ettiğimi insanların görmesi mutlu ediyor. Oyunculuğumu gören zaten torpil olmadığını anlayabilecek' diye konuştu.

YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Civelek'e 'oyunculuğunu gören torpil olduğunu anlıyor', 'doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken', 'yine haklı çıktı' gibi yorumlar yapıldı.