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  4. Annesi doğum sırasında ölen Azra bebeğin zorlu yaşamı

Annesi doğum sırasında ölen Azra bebeğin zorlu yaşamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

  İzmir?de annesi doğum sırasında hayatını kaybeden ve babasının da sahip çıkmadığı 9 aylık Azra bebek, anneannesi ve dedesiyle birlikte 6 kişinin tek odada kaldığı rutubetli bir evde yaşamını sürdürüyor.

İzmir?de annesi doğum sırasında hayatını kaybeden ve babasının da sahip çıkmadığı 9 aylık Azra bebek, anneannesi ve dedesiyle birlikte 6 kişinin tek odada kaldığı rutubetli bir evde yaşamını sürdürüyor. Evde sık sık hastalanan Azra bebek için yardım çağrısında bulunan anneanne Nazmiye Gürbüz, Sağlıklı yaşayabileceği temiz ve rutubetsiz bir ev istiyoruz. Annesi onu hiç göremeden öldü. O bana kızımın emaneti dedi.
İzmir?de yaşayan Mardinli Nesile Gürbüz (27), yaklaşık 1 yıl önce İstanbul?da erkek arkadaşıyla yaşamaya başladı. Bu süre içinde hamile olduğunu öğrenen Gürbüz, doğuma iki ay kala birlikte yaşadığı kişiden ayrılıp, İzmir?e ailesinin yanına geldi. Henüz 7 aylık hamileyken erken doğum yapan Gürbüz, doğum sırasında Azra bebeği dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti. İstanbul?da yaşamaya devam eden babasının sahip çıkmadığı Azra bebek, anneannesi, dedesi, teyzesi ve dayıları ile birlikte İzmir?de yaşamaya başladı. 6 kişinin tek odada kaldığı rutubetli bir evde yaşamını sürdüren Azra bebek, bu evde sık sık hastalanıyor. Azra bebek için yardım çağrısında bulunan anneanne Nazmiye Gürbüz gözyaşları içinde, En azından sağlıklı yaşayabileceği temiz ve rutubetsiz bir ev istiyoruz. Annesi onu hiç göremeden öldü. O bana kızımın emaneti. Birileri sesimizi duysun dedi.
?KIZIMIN HEDİYESİ?
Azra?nın tüm bakımıyla ilgilenen Nesile Gürbüz, Evimiz çok rutubetli ve Azra bu evde sık sık hastalanıyor. Bir odada 6 kişi yaşamaya çalışıyoruz. Kendim için istemiyorum. Azra bana kızımın emaneti ve onun için istiyorum. Ona güzel bir hayat sunmak istiyorum. O bana kızımın hediyesi. Onsuz yaşayamam. Annesi bu dünyada bir mutluluk göremedi. Azra görsün ve güzel günler yaşasın istiyorum. Büyük oğlumun sedef hastalığı var. Eve o bakıyor, ailemizi tek geçindiren o, ama 2 aydır işsiz. Evimiz kira, 400 TL ödüyoruz. Tek amacı dayısı olarak Azra?nın tüm ihtiyaçlarını karşılamak. Annesi kızını hiç göremeden öldü ve benim ciğerim yanıyor diye konuştu.
?ÇOCUK İÇİN SAĞLIKSIZ?
Azra bebeğin teyzesi Medine Cengiz ise, Azra bebek annesini kaybetti. Her zaman boynu bükük olacak. Şu an ona annemler bakıyor. Annemler ellerinden geldiğince güzel bakmaya çalışıyor. Hiçbir şeyini eksik etmemeye çalışıyorlar ama oturdukları ev çok dar ve rutubetli. Çocuk için çok sağlıksız. Biz Azra?ya insanların ellerini uzatmasını istiyoruz. Güzel bir ortamda yaşasın, iyi bir geleceği olsun. Hiçbir şeyi eksik olmasın istiyoruz. Her şey Azra bebek için, çünkü o bizim her şeyimiz ve annesinden kalan tek hatıramız. Kardeşimin yüksek tansiyonu varmış ama fark edilmemiş. Doğumdan hemen sonra yoğun bakıma alındı, ama kurtarılamadı. Babası kız kardeşimin vefatında bir kere İzmir?e geldi, daha sonra hiç arayıp sormadı dedi.

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