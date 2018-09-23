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Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 aylık Suriyeli bebek, emzirme esnasında soluk borusuna sütün kaçması sonucu boğuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aslanbaba Mahallesi'nde 3 aylık Behiye Musa'yı emziren Suriyeli anne Fadime Musa, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek emzirme ölüm Şanlıurfa

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