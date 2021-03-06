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Annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen minik bebek hayatını kaybetti

06.03.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen minik bebek hayatını kaybetti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kaldığı belirlenen minik bebek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde yaşandı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kaldığı belirlenen minik bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde yaşandı. Eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Suriye uyruklu Minar Dame, emzirdiği 5 aylık bebeği Nasır’ın bir süre sonra nefessiz kaldığını fark etti. Eşine haber vermesiyle minik bebek Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Nasır bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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