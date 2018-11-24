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Annesi fark eder etmez 112'yi aradı! Bursa'da korkunç olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 04:28 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 yaşındaki Salim Bahattin Bayraktar ataç yuttu. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, ameliyata alındı.

Annesi fark eder etmez 112'yi aradı! Bursa'da korkunç olay

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi İlçesi Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Sedef ve Ali Bayraktar çiftinin 2 yaşındaki oğlu Salim Bahattin Bayraktar, evde ataç yuttu.

Çocuğunun fenalaştığını fark eden anne Sedef Bayraktar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' sevk edildi. Küçük çocuk burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Salim Bahattin Bayraktar ataç Orhangazi

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