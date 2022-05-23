Annesi göğüs ameliyatı olmasını sağladı! Şimdi servet kazanıyor

Kanada’da yaşayan 32 yaşındaki OnlyFans modeli Sofia Sunshine, sosyal medyada içerik üretmeden önce annesinin desteğiyle göğüs ameliyatı olduğunu dile getirdi. Ailesi ve kendisinin maddi durumunun iyi olmamasından şikayet eden Sunshine, meme büyütme prosedüründen sonra hayatının değiştiğini dile getirdi. 63 yaşındaki annesinin kendisini desteklemek için çok çalıştığını ifade eden Sunshine, OnlyFans’tan seksi fotoğraf ve videolarını satarak ailesinin geçimini sağladığını anlattı.

“ÖZGÜVENİM ARTTI”

Çevresindekilerin dikkatini çekmeyi ve ilgiyi sevdiğini dile getiren Sunshine, “Dikkat çekmeyi sevdiğim ve cinselliği hissetmeme yardımcı olduğu için büyük göğüslere sahip olmayı her zaman sevmişimdir. Annemin desteği sayesinde hayalini kurduğum büyük göğüslere sahip oldum ve özgüvenim arttı” dedi.

Estetik operasyonlarının sonuçlarını gördüğünde sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu ve hayatının en mutlu anını yaşadığını ifade eden Sunshine, “Hayranlarım annem ve benim aramızdaki bağı çok seviyor. Birbirimizi her konuda destekliyoruz. O hayatımın en değerli parçası” diye konuştu.



