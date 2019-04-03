HABER

Annesi gözleri önünde öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir şahıs, tartıştığı kadını 10 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.İddiaya göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’nde Emine Yıldız’ın (45) evine gelen kocasının eniştesi Ali K, Yıldız ile tartışmaya başladı.

Annesi gözleri önünde öldürüldü

Kahramanmaraş’ta bir şahıs, tartıştığı kadını 10 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.
İddiaya göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’nde Emine Yıldız’ın (45) evine gelen kocasının eniştesi Ali K, Yıldız ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Ali K. av tüfeğiyle Emine Yıldız’ı 10 yaşındaki kızının yanında başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cinayetin işlendiği evin etrafı geniş çaplı güvenlik çemberine alındı. Hayatını kaybeden Emine Yıldız’ın oğlu sinir krizi geçirirken, bir oğlunun da vatani görevini yaptığı öğrenildi. Annesinin ölümünü gören 10 yaşındaki küçük kız ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.
Yıldız’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan şüpheli Ali K. için polis ekipleri il geneli geniş çaplı arama tarama çalışması yaptı. Kendi aracıyla olay yerinden kaçtığı belirlenen Ali K, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Dulkadiroğlu İlçesi Abbaslar Mahallesi’nde yakalandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Annesi gözleri önünde öldürüldü

Annesi gözleri önünde öldürüldü

Annesi gözleri önünde öldürüldü

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Malkara'da orman yangını (2)Malkara'da orman yangını (2)
Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdüKayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.