Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı (Arşiv)

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ziynet T.'yi (36) oğlu M.C.T.'nin (8) gözü önünde öldüren Ekrem Çatal'ın (61) yargılanmasına devam edildi. M.C.T.'nin talimatla alınan ifadesinde, annesini Ekrem Çatal'ın öldürdüğünü söyledi. Olay, geçen 5 Ekim'de Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta yaşandı. Ziynet T., oğlu M.C.T.'yi okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal 4 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Çatal'ın, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edildi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen M.C.T.'nin Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesi mahkemeye sunuldu. M.C.T. ifadesinde, yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Ekrem Çatal olduğunu söyledi. Annesiyle birlikte bankaya gittiklerini anlatan M.C.T., "Annemle oradan okula geçecektik. Arabamızın önünü bir araç kesti ve içinden biri çıktı. Annemi öldüren kişi Ekrem Çatal'dır. Onu daha önceden hatırlıyorum. Ekrem Çatal'ın annemin çalıştığı işyerinin arkasında kafesi vardı. Annemi öldürdükten sonra ben oradan kaçtım. Annemi öldüren kişi de başka bir arabaya binerek oradan kaçtı" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersan Özmen ise olayın meydana geldiği yere yakın bir dükkanda çalıştığını, iş yerinde kahvaltı yaparken üç el silah sesi duyduğunu belirtti ve "Maktulü yerde vurulmuş gördüm. Sonrasında sokaktan bir araba hızla çıktı. Araçta sanığın bulunup bulunmadığını görmedim" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

