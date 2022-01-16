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  4. Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber hastaneden geldi

Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber hastaneden geldi

16.01.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mehmet Eser (27) annesi tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu. Bulunduğunda yüzünde morluklar olduğu görülen Eser’in acı haberi kaldırıldığı hastaneden geldi. Eser, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat bulunduğu öğrenildi.

Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber hastaneden geldi

Olay, saat 19.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine dışarı çıkan Mehmet Eser'in annesi, eve döndüğünde oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.

YÜZÜNDE MORLUKLAR VARDI

Yüzünde morluklar olan Mehmet Eser'in annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eser, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Eser'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Aydın Nazilli
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