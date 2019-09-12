Annesi ile kız kardeşini rehin aldı

Konya'da, evlerinde annesi ile kız kardeşini rehin aldıktan sonra intihara kalkışan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hidayet K. (21), henüz belirlenemeyen nedenle annesi ve kız kardeşinin evlerinden çıkmasına izin vermeyerek kapıyı kilitledi.

Ardından evin balkonuna çıkan Hidayet K, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada anne ile kızı da balkona çıkıp, komşularından yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, balkonda av tüfeğini çenesine dayayan Hidayet K'yi ikna etmeye çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Hidayet K, polis merkezine götürüldü.

